UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выбили окно и украли видеорегистратор: у и.о. главы САП Грищука обокрали автомобиль

Автор: Олег Черныш

У исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупцинной прокуратуры (САП) Максима Грищука обокрали автомобиль. По факту происшествия открыто уголовное дело.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта на улице Елены Телиги в Киеве. В авто Грищука выбили окно и украли видеорегистратор.

Напомним, в феврале Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.

В январе РБК-Украина писало, что в Киеве заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил пьяным, а когда его остановили патрульные, то поссорился с ними. Его в итоге уволили с должности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины САПМаксим Грищук
Читайте также
Адвокаты в деле "Роттердам+" требуют публичного расследования злоупотреблений замглавы САП
ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+", - Венедиктова
Прогноз погоды