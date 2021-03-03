Выбили окно и украли видеорегистратор: у и.о. главы САП Грищука обокрали автомобиль
Фото: Максим Грищук (facebook.com)
У исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупцинной прокуратуры (САП) Максима Грищука обокрали автомобиль. По факту происшествия открыто уголовное дело.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.
Инцидент произошел в ночь на 2 марта на улице Елены Телиги в Киеве. В авто Грищука выбили окно и украли видеорегистратор.
Напомним, в феврале Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.
В январе РБК-Украина писало, что в Киеве заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил пьяным, а когда его остановили патрульные, то поссорился с ними. Его в итоге уволили с должности.