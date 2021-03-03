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Выбили окно и украли видеорегистратор: у и.о. главы САП Грищука обокрали автомобиль

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 17:24
Выбили окно и украли видеорегистратор: у и.о. главы САП Грищука обокрали автомобиль Фото: Максим Грищук (facebook.com)
Автор: Олег Черныш

У исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупцинной прокуратуры (САП) Максима Грищука обокрали автомобиль. По факту происшествия открыто уголовное дело.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта на улице Елены Телиги в Киеве. В авто Грищука выбили окно и украли видеорегистратор.

Напомним, в феврале Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.

В январе РБК-Украина писало, что в Киеве заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил пьяным, а когда его остановили патрульные, то поссорился с ними. Его в итоге уволили с должности.

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