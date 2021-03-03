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Вибили вікно і вкрали відеореєстратор: у в.о. голови САП Грищука обікрали автомобіль

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 17:24
Вибили вікно і вкрали відеореєстратор: у в.о. голови САП Грищука обікрали автомобіль Фото: Максим Грищук (facebook.com)
Автор: Олег Черниш

У виконуючого обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максима Грищука обікрали автомобіль. За фактом події порушено кримінальну справу.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Інцидент стався у ніч на 2 березня на вулиці Олени Теліги в Києві. В авто Грищука вибили вікно і вкрали відеореєстратор.

Нагадаємо, в лютому Грищук повідомив, що Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу.

У січні РБК-Україна писало, що в Києві заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немилостивий їздив п'яним, а коли його зупинили патрульні, то посварився з ними. Його в підсумку звільнили з посади.

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