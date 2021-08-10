ВВС США нанесли новые авиаудары по талибам: убиты десятки боевиков

ВВС США нанесли новые авиаудары по боевикам движения "Талибан" в Афганистане. Базы и скопления талибов были атакованы к северу от Кабула, в провинциях Балх, Гильменд и Каписа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя минобороны Афганистана Фавада Амана .

"Сегодня укрытия и тайники с оружием талибов стали объектом атаки американских ВВС в районе города Дах-Дади провинции Балх", - написал представитель оборонного ведомства.

По его словам, в результате авиаудара были убиты 18 и ранены 13 боевиков движения "Талибан".

Американская авиация также нанесла удары по позициям талибана в провинции Каписа к северу от Кабула. В результате атаки было убито 12 боевиков, а также уничтожено оружие, боеприпасы и снаряжение.

"Среди убитых четыре командира боевиков и двое пакистанских террористов", - отмечается в сообщении.

Днем 10 августа ударам с воздуха также подверглись базы талибов в районе города Лашкаргах, столицы провинции Гильменд. Сообщается о трех убитых боевиках.

Taliban’s hideouts and weapons cache was targeted by #AAF in Dah-Dadi district of #Balkh province today. pic.twitter.com/QDVd9bHZaw — Fawad Aman (@FawadAman2) August 10, 2021