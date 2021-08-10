ВПС США завдали нових авіаударів по талібах: вбито десятки бойовиків
ВПС США завдали нових авіаударів по бойовиках руху "Талібан" в Афганістані. Бази і скупчення талібів були атаковані на північ від Кабула, в провінціях Балх, Гільменд і Капіса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Міноборони Афганістану Фавада Амана.
"Сьогодні укриття і схованки зі зброєю талібів стали об'єктом атаки американських ВПС в районі міста Дах-Даді провінції Балх", - написав представник оборонного відомства.
За його словами, в результаті авіаудару було вбито 18 і поранено 13 бойовиків руху "Талібан".
Американська авіація також завдала ударів по позиціях Талібану в провінції Капіса на північ від Кабула. В результаті атаки було вбито 12 бойовиків, а також знищено зброю, боєприпаси і спорядження.
"Серед убитих чотири командири бойовиків і двоє Пакистанських терористів", - наголошується в повідомленні.
Вдень 10 серпня ударів з повітря також зазнали бази талібів в районі міста Лашкаргах, столиці провінції Гільменд. Повідомляється про трьох убитих бойовиків.
Taliban’s hideouts and weapons cache was targeted by #AAF in Dah-Dadi district of #Balkh province today. pic.twitter.com/QDVd9bHZaw— Fawad Aman (@FawadAman2) August 10, 2021
#AAF targeted Taliban’s hideouts in Dah-Dadi district of #Balkh province last night. Dozens of #terrorists were killed and wounded as a result of the #airstrike. pic.twitter.com/RkDHHtvAby— Fawad Aman (@FawadAman2) August 10, 2021
Нагадаємо, станом на 9 серпня таліби захопили шість столиць афганських провінцій: Саманган, Джаузджан, Сарі-куль, Кундуз, Німроз і Тахар.
Відзначити, ситуацією з безпекою в Афганістані висловив Пентагон.