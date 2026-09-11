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Ввід європейських військ в Україну означатиме війну з Росією, - Путін

23:20 11.09.2026 Пт
2 хв
Диктатор одразу пояснив, чому вважає претензії Європи до Росії безпідставними
aimg Катерина Коваль
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну між Європою та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державні пропагандистські медіа РФ.

Путін заявив, що Європа зараз "підштовхує свої країни до війни з Росією". За його словами, розміщення європейського військового контингенту на території України буде рівнозначне війні з Росією.

Диктатор наголосив, що у Москви немає підстав для конфлікту з Європою - усі суперечності нібито були вирішені ще за підсумками Другої світової війни.

Заява Путіна пролунала на тлі активізації "Коаліції охочих" - об'єднання близько 35 країн, переважно європейських, яке координує підтримку України. За результатами зустрічі коаліції в Парижі 4 вересня, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням військового контингенту на її території.

Утім, за словами лідерів коаліції, таке розгортання може відбутись лише після припинення бойових дій чи закінчення війни - тобто не йдеться про введення військ просто зараз. Франція та Британія, співголови коаліції, вже заявляли про готовність розгорнути сили за потреби.

Нагадаємо, лідери "Коаліції охочих" зустрічались у Києві 24 серпня - президент Франції Макрон анонсував масштабні спільні військові навчання коаліції на жовтень-листопад 2026 року, які мають перевірити готовність багатонаціональних сил до дій після можливого припинення вогню.

За словами лідерів, такі сили можуть бути розгорнуті в Україні лише після "надійного припинення бойових дій" - тобто йдеться не про негайне введення військ.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в Україні