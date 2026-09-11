Ввід європейських військ в Україну означатиме війну з Росією, - Путін

Путін заявив, що Європа зараз "підштовхує свої країни до війни з Росією". За його словами, розміщення європейського військового контингенту на території України буде рівнозначне війні з Росією.

Диктатор наголосив, що у Москви немає підстав для конфлікту з Європою - усі суперечності нібито були вирішені ще за підсумками Другої світової війни.

Заява Путіна пролунала на тлі активізації "Коаліції охочих" - об'єднання близько 35 країн, переважно європейських, яке координує підтримку України. За результатами зустрічі коаліції в Парижі 4 вересня, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням військового контингенту на її території.

Утім, за словами лідерів коаліції, таке розгортання може відбутись лише після припинення бойових дій чи закінчення війни - тобто не йдеться про введення військ просто зараз. Франція та Британія, співголови коаліції, вже заявляли про готовність розгорнути сили за потреби.