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Введення "воєнного Шенгену": НАТО готується до ударів Росії по Європі

Фото: НАТО готується до ударів Росії по Європі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Незважаючи на те, що Росія зосереджена на війні в Україні, країни Заходу стурбовані тим, що вона може вжити подальших дій, що загрожують їх безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

НАТО доведеться підготуватися до ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Кремль розпочне війну проти альянсу, попереджають високопоставлені генерали.

В інтерв'ю газеті The Times генерал-лейтенант Олександр Соллфранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які ускладнюють переміщення військ та техніки, а також використання країнами один одного військової техніки та спорядження в період кризи.

"Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу", - каже Сольфранк.

Лідери НАТО вважають, що альянс має обмежений час, щоб вжити заходів щодо зміцнення своєї оборони. Вони сподіваються узгодити введення системи "воєнного Шенгену", яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО, до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Україна - НАТО

У січні 2024 року відбулося перше засідання Ради Україна - НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів.

Формат Ради Україна - НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023 року як один із кроків на шляху вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

Раніше стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг хоче запросити Україну до НАТО "на певному етапі".

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