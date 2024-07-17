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Введення єдиного тарифу на розподіл електрики небезпечне для держави, – голова НКРЕКП

Середа 17 липня 2024 16:57
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Введення єдиного тарифу на розподіл електрики небезпечне для держави, – голова НКРЕКП Фото: введення єдиного тарифу на розподіл електрики небезпечне для держави (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Відмова від розділу тарифу на розподіл за класами напруги – шкідливе та небезпечне рішення для України.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він розповів, що під час обговорення відповідного проєкту постанови НКРЕКП не прозвучало аргументів "за". Тарасюк сказав, що теоретично такі аргументи є – об’єднання тарифу дало вигоду малому бізнесу, а також збільшило б доходи державних "Енергоатома" та "Укргідроенерго".

"Всі ці плюси є, але вони не витримують критики контраргументами, які за ці дні ми проаналізували та почули. Більше того, я для себе зробив висновок, що таке рішення було б не просто неправильним – воно шкідливе і небезпечне для держави. Саме тому я для себе прийняв рішення не голосувати про початок процедури, про що я відповідно проінформую Ставку", - наголосив очільник НКРЕКП

Також Тарасюк доручив напрацювати нормативно-правові акти для переходу на три класи напруги, як це передбачено європейською директивою, якої Україна має дотримуватися.

Раніше повідомлялося, що перехід на єдиний тариф на розподіл електроенергії нанесе шкоду українській економіці та євроінтеграції України.

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