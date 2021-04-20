От введения пошлины на импорт кабелей пострадают потребители электроэнергии, - эксперт

"Если введение пошлины на импорт кабеля будет реализовано, в первую очередь пострадают все без исключения потребители услуг (электроэнергии и телекома) и те, кто улучшает для них инфраструктуру - телекоммуникационную или энергетическую. Потому что, в частности, операторы систем распределения на одни и те же работы будут тратить больше на 23,5%", - заявил Визир.

Среди негативных последствий эксперт видит уменьшение средств, которые будут тратить операторы системы распределения на обновление сетей.

"Средства, которые могут быть потрачены на сети ОСР четко определены регулятором в инвестиционной программе. Потратить больше, чем в инвестпрограмме они не могут. Поэтому придется уменьшать количество работ по модернизации, а значит лучших сетей придется ждать дольше", - добавил эксперт.

В случае если закладывать дополнительную стоимость пошлины в инвестиционную программу, чтобы компенсировать рост стоимости материалов - вырастет тариф для потребителей электроэнергии. А также возрастет стоимость присоединений к электросетям. Ведь, чтобы присоединить нового клиента к электросетям необходимо развивать их инфраструктуру, что закладывается в стоимость присоединения.

"Все это в итоге нивелирует положительный эффект от внедрения стимулирующего регулирования. Ведь увеличение объемов инвестиционных программ в среднем на 30% в существенной части придется направить на перекрытие увеличение стоимости материалов для обновления сетей", - подчеркивает Визир.

Вместе с тем эксперт убежден, что отказаться от кабелей иностранного производства предприятия не смогут, потому что украинские предприятия пока не производят ни достаточно продукции для того, чтобы покрыть всю потребность отраслей, ни всех необходимых типов кабелей.

По его мнению, от решения о введении пошлины на импорт кабельной продукции выиграют только крупные производители кабеля "Одессакабель" и "Южкабель". Ведь смогут поднять цену на свою продукцию ориентировочно до уровня импортной с учетом пошлины.

"Интересно, Минэкономразвития и межведомственная комиссия по международной торговле детально взвесила все аспекты решения о введении пошлины и убедились, что решение в пользу одних предприятий в таком случае приносит непоправимый вред другим предприятиям и их потребителям?"- отметил эксперт.