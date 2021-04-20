ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

От введения пошлины на импорт кабелей пострадают потребители электроэнергии, - эксперт

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 20:27
От введения пошлины на импорт кабелей пострадают потребители электроэнергии, - эксперт Фото: от введения пошлины на импорт кабелей пострадают потребители (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Введение пошлины на импорт кабельной продукции негативно скажется на деятельности операторов системы распределения и мобильных операторов, поскольку они являются крупнейшими потребителями кабелей в Украине.

Об этом заявил эксперт ГС "Умные электросети Украины" Александр Визир в Facebook.

"Если введение пошлины на импорт кабеля будет реализовано, в первую очередь пострадают все без исключения потребители услуг (электроэнергии и телекома) и те, кто улучшает для них инфраструктуру - телекоммуникационную или энергетическую. Потому что, в частности, операторы систем распределения на одни и те же работы будут тратить больше на 23,5%", - заявил Визир.

Среди негативных последствий эксперт видит уменьшение средств, которые будут тратить операторы системы распределения на обновление сетей.

"Средства, которые могут быть потрачены на сети ОСР четко определены регулятором в инвестиционной программе. Потратить больше, чем в инвестпрограмме они не могут. Поэтому придется уменьшать количество работ по модернизации, а значит лучших сетей придется ждать дольше", - добавил эксперт.

В случае если закладывать дополнительную стоимость пошлины в инвестиционную программу, чтобы компенсировать рост стоимости материалов - вырастет тариф для потребителей электроэнергии. А также возрастет стоимость присоединений к электросетям. Ведь, чтобы присоединить нового клиента к электросетям необходимо развивать их инфраструктуру, что закладывается в стоимость присоединения.

"Все это в итоге нивелирует положительный эффект от внедрения стимулирующего регулирования. Ведь увеличение объемов инвестиционных программ в среднем на 30% в существенной части придется направить на перекрытие увеличение стоимости материалов для обновления сетей", - подчеркивает Визир.

Вместе с тем эксперт убежден, что отказаться от кабелей иностранного производства предприятия не смогут, потому что украинские предприятия пока не производят ни достаточно продукции для того, чтобы покрыть всю потребность отраслей, ни всех необходимых типов кабелей.

По его мнению, от решения о введении пошлины на импорт кабельной продукции выиграют только крупные производители кабеля "Одессакабель" и "Южкабель". Ведь смогут поднять цену на свою продукцию ориентировочно до уровня импортной с учетом пошлины.

"Интересно, Минэкономразвития и межведомственная комиссия по международной торговле детально взвесила все аспекты решения о введении пошлины и убедились, что решение в пользу одних предприятий в таком случае приносит непоправимый вред другим предприятиям и их потребителям?"- отметил эксперт.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата уже высказались против введения пошлины на импорт кабельной продукции. По их мнению от этого пострадают операторы систем распределения и мобильные операторы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика импорт мобильный оператор
NEWS
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"