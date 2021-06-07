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Введение в Украине европейского регламента REMIT сделает невозможным злоупотребления, - Буславец

Автор: РБК-Украина

Введение в Украине регламента REMIT, который предлагается проектом закона №4503, станет действенным инструментом для предупреждения и недопущения злоупотреблений частицами рынке электроэнергии.

Об этом заявила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец.

"REMIT является мощным инструментом на энергетических рынках, в первую очередь, для предотвращения злоупотреблений участниками. Также это инструмент применения Регулятором санкций к нарушителям на рынке, в том числе финансовых", - отметила экс-глава ведомства.

Она подчеркнула, что внедрение REMIT является требование договора об Ассоциации с ЕС и обязательствами перед Европейским энергетическим сообществом.

По словам Буславець, законопроект № 4503 предусматривает установление на национальном уровне требований и правил прозрачности и целостности оптовых энергетических рынков, предотвращения злоупотреблений участниками на оптовых рынках, в частности, это касается манипулирования рынками, торговле на основе инсайдерской информации.

Проект закона обеспечит формирование справедливых и конкурентных оптовых цен на энергоносители и предоставит НКРЭКУ возможность оперативно реагировать на выявленные злоупотребления.

Напомним, ранее проект закона № 4503 о REMIT поддержал Секретариат Энергетического сообщества, а также основные бизнес-ассоциации.

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