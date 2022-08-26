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Введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением, - Герус

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем тарифообразование по принципу "затраты+", которое действовало до 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетике Верховной рады Андрея Геруса в интервью "Цензору".

"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности - это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.

Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирования. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств в обновление сетей.

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Андрей ГерусТарифы