Введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением, - Герус

Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем тарифообразование по принципу "затраты+", которое действовало до 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетике Верховной рады Андрея Геруса в интервью " Цензору ".

"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности - это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.

Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирования. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств в обновление сетей.