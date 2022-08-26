Введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением, - Герус
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем тарифообразование по принципу "затраты+", которое действовало до 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетике Верховной рады Андрея Геруса в интервью "Цензору".
"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности - это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.
Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирования. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств в обновление сетей.