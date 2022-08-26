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Запровадження RAB-тарифів для обленерго було правильним рішенням, - Герус

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П'ятниця 26 серпня 2022 12:11
Запровадження RAB-тарифів для обленерго було правильним рішенням, - Герус Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Стимулююче тарифоутворення (RAB-регулювання) для обленерго більш ефективне, ніж тарифоутворення за принципом "затрати+", яке діяло до 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетики Верховної ради Андрія Геруса в інтерв'ю "Цензору".

"Я вважаю, що стимулююче тарифоутворення для обленерго з розумною нормою дохідності - це правильно. Стимулююче тарифоутворення дає кращий результат, ніж тарифоутворення "затрати+", - зазначив Герус.

Нагадаємо, у 2021 році почала діяти реформа стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання. Вона дозволила операторам систем розподілу (колишнім обленерго) залучати більше коштів у оновлення мереж.

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Андрій Герус Тарифи
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