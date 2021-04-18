Введение пошлины на импорт кабелей негативно скажется на инвестициях мобоператоров, - эксперты

Так, в Американской торговой палате считают, что потенциальное введение импортных пошлин станет дополнительным налогом для отрасли телекоммуникаций, поэтому призывают отказаться от введения пошлин на кабельную продукцию.

"Указанное негативно отразится на инвестиционной способности мобильных операторов, так вместо инвестиций в инфраструктуру мобильные операторы будут вынуждены платить дополнительные пошлины", - указано в официальном обращении АСС к Минэкономразвития.

В чвою очередь, Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) также заявила, что выступает против введения пошлины на кабельную продукцию. Аргументируя это возможным дефицитом кабельно-проводниковой продукции на рынке и сворачиванием конкуренции.

"Кроме того, введение пошлин может привести к уменьшению объемов выполнения инвестиционной программы операторами системы распределения (ОСР), в связи с увеличением закупочной стоимости кабельной продукции. Результатом может стать меньшее количество инвестиций ОСР в развитие сетей и энергетической инфраструктуры, удорожание стоимости присоединений к сетям ОСР", - отмечают в Ассоциации.

Кроме того, в ЕБА считают, что введение пошлины нарушает Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, ведь означает не выполнения обязательств, взятых Украиной, в частности, в отношении договора о применении Энергетического сотрудничества в сфере энергетики.

"Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к Минэкономики и правительству с призывом не применять специальные меры в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Бизнес-сообщество надеется, что государство не будет вмешиваться в рыночные процессы и ограничивать конкуренцию на рынке", - подчеркнули в ЕВА.