Введение пошлины на импорт дизтоплива является вредным для экономики, - эксперт

Введение пошлины на импорт дизельного топлива является вредным для экономики и потребителей и никаких оснований для проведения антисубсидарного расследования нет.

Об этом заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95", эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

"Внедрение этого решения является вредным для экономики Украины и для потребителей в первую очередь. Но, с другой стороны, мы констатируем факт реального медийного влияния на членов комиссии, ее председателя, министра и т.д. Как это решится, мы не знаем. Очень надеемся, что здравый смысл победит", - сказал Куюн.

Эксперт отметил, что решение об отказе во введении пошлины было практически принято еще в марте текущего года, однако через давление на членов Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономики и министра, его принятие сознательно затягивали.

"По нашей информации, большинство членов склоняются отказать и в начале расследования, во-первых, и тем более во введении предупредительных пошлин или каких-либо квот. Но опять-таки через какие-то там манипуляции с регламентом, опять-таки через давление на членов комиссии, главу Министерства экономики провозглашения этого решения было затянуто. И, как мы видим, затянуто с какой целью? Еще больше надавить, чтобы как минимум задержать, как максимум – убедить в чем-то противоположном", - пояснил Куюн.

По его словам, никаких оснований для проведения антисубсидарного расследования нет. "Половина фактажа, который изложен в заявке производителей, сомнительный, нельзя проверить, а половина – вообще манипулятивный", - сказал Куюн.

Напомним, ранее президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.

Ранее ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требуют введения на них пошлин в размере 8,46%.