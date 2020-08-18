Введение пошлин на импорт дизтоплива ослабит украинский рынок, - эксперт

Введение пошлины на импорт дизельного топлива в нынешних условиях ослабит украинский рынок и сделают его уязвимым в случае перебоев с поставками.

Об этом сообщил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы будем вводить пошлины, то это означает, что рынок будет ограничиваться. А любой ограниченный рынок очень болезненно реагирует на любые изменения в объемах и направлениях поставок. То есть, если рынок закрыт, то может произойти что угодно на этом рынке", - отметил эксперт.

Соответственно, по мнению Рябцева, перед введением каких-либо ограничений, правительству нужно сформировать стабилизационные запасы и получить гарантии от национальных товаропроизводителей, что они будут способны в результате каких-то форс-мажорных обстоятельств удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

На это время, по словам Рябцева, таких гарантий никто не обеспечил.

"Если первое и второе будет выполнено, то я первый проголосую за любые ограничения, которые, например, будут способствовать обеспечению энергетической безопасности Украины", - подытожил эксперт.

Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась в Министерство энергетики с просьбой ввести пошлины на импорт дизельного топлива в размере 8,46% с 1 августа 2020 г. Это прошение не было поддержано экспертным советом при Министерстве энергетики.

По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убытков экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как собственника Кременчугского НПЗ.

Это вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой к Межведомственной комиссии по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.

По мнению директора "А-95" Сергея Куюна, введение пошлин и квот, которых добиваются украинские НПЗ, может привести к разрушению диверсифицированной модели поставок топлива на рынок Украины.