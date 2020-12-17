Введение электронной торговой системы отсрочено: президент подписал закон

В Украине отсрочили запуск электронной торговой системы для проведения концессии. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Документ предусматривает отсрочку запуска торговой е-системы до 1 сентября 2021 года. Отсрочка была нужна для обеспечения создания системы и надлежащей подготовки к внедрению.

Как объяснили в Офисе президента, пандемия коронавируса стала существенным препятствием для внедрения этой е-системы.

"Реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы, надлежащих алгоритмов защиты конфиденциальной информации, размещенной в данной системе, а также стабильности работы созданной инфраструктуры", - добавили в ОП.

Первоначально запуск должен был состояться 1 октября 2020 года.

Напомним, парламент поддержал отсрочку запуска электронной системы для проведения концессии в начале декабря. Законопроект во втором чтении поддержали 280 нардепов.

Как писало РБК-Украина, закон "О концессии" вступил в силу 20 октября прошлого года.