ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Введение электронного билета в Киеве снова перенесли

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 15:01
Введение электронного билета в Киеве снова перенесли Фото: электронный билет в Киеве отложили еще на 1,5 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм перенесли с 1 июля 2021 года на 1 января 2023 года. Система заработает только через 1,5 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.

Распоряжение принято "с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации" системы, которая работает в таком режиме с 2018 года.

Напомним, введение электронного билета в Киеве неоднократно переносилось. Последний раз введение автоматизированной системы учета оплаты проезда перенесли с 1 июля прошлого года на 1 июля 2021 года.

Отметим, Кабинет министров одобрил законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Законопроектом предусматривается внести изменение в части второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев транспорт
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти