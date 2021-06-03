Введение акциза на "зеленую" энергию в Украине отличается от мировой практики, - Huawei

"Относительно налогов и относительно акциза. Если посмотреть иностранные медиа и загуглить renewable tax, то скорей всего будет добавлен renewable tax credit - то есть налоговые кредиты для возобновляемой энергетики. Если же мы погуглим в Украине "налоги на возобновляемую энергетику", то мы найдем акциз. К сожалению, наши пути развития пока что отличаются от мировых", - отметил представитель компании во время дискуссии Energy Club 3 июня.

Он подчеркнул, что систематические ограничения зеленой генерации, в частности солнечных электростанций, провоцирует рост спроса на системы накопления энергии. Однако отсутствие нормативной базы, тормозит развитие этого сегмента рынка.