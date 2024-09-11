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Вважався безвісти зниклим. У Києві пройде прощання із полеглим сином головного рабина України

12 вересня відбудеться прощання із Антоном (Мататьягу) Самборським (фото ілюстративне: facebook com 36obrmp)
Автор: Василина Копитко

12 вересня у Києві відбудеться прощання із полеглим захисником Антоном (Мататьягу) Самборським – прийомним сином головного рабина України Моше Реувена Асмана. З кінця липня військовий вважався безвісти зниклим, згодом вдалося підтвердити його загибель.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію головного рабина України у Facebook.

Що відомо про полеглого захисника

Антон (Мататьягу) Самборський зник безвісти 24 липня під час бою. Востаннє з батьком він спілкувався за тиждень до цього. Пізніше його дружині надали офіційний документ про загибель Антона.

Відомо, що Антона (Мататьягу) призвали до війська у травні цього року. Якраз через тиждень після того, як у нього народилася донька. Після курсу молодого бійця його направили на передову.

Антон (Мататьягу) Самборський (фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook)

"У 2002 році ми з дружиною всиновили 11-річного хлопчика, який залишився сиротою. Його звали Антон Самборський, але ми дали йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому – події, які лягли в основу свята Хануки", – написав Моше Реувен Асман.

Антон (Мататьягу) близько 10 років жив у родині рабина, а тоді розпочав самостійне життя.

Рабин поділився дитячими фото Антона (Мататьягу) Самборського(фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook)

Прощання відбудеться 12 вересня о 13.00 у Центральній синагозі. Полеглого захисника похоронять на єврейському кладовищі.

Раніше ми писали про те, що на Донеччині загинув археолог Юрій Ревера.

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Загинув