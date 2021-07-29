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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Есть вероятность извержения

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Южно-Сахалинск, Четверг 29 июля 2021 09:01
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Есть вероятность извержения Фото: вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км (kscnet)
Автор: Анастасия Рокитна

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс высотой 2 км на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Шлейф пепла растянулся в южном направлении на 10 км от вулкана.

Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Для вулкана установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

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