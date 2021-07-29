Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Есть вероятность извержения
Фото: вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км (kscnet)
Вулканологи зафиксировали пепловый выброс высотой 2 км на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Шлейф пепла растянулся в южном направлении на 10 км от вулкана.
Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Для вулкана установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.
Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.