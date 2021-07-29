Вулкан Ебеко на Курилах викинув попіл на висоту 2 км. Є ймовірність виверження
Фото: вулкан Ебеко викинув попіл на висоту 2 км (kscnet)
Вулканологи зафіксували попільний викид висотою 2 км на вулкані Ебеко на острові Парамушир Великої Курильської гряди. Шлейф попелу розтягнувся в південному напрямку на 10 км від вулкана.
Про це повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення РАН, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Для вулкана встановили помаранчевий колірний код небезпеки для авіації. Це означає, що вулкан проявляє підвищену активність з високою ймовірністю виверження.
Ебеко розташований в північній частині острова Парамушир. Висота вулкана - 1 156 метрів. Вулкан активізувався в середині листопада 2016 року.