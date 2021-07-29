ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вулкан Ебеко на Курилах викинув попіл на висоту 2 км. Є ймовірність виверження

Новость на русском →
Южно-Сахалінськ, Четвер 29 липня 2021 09:01
Вулкан Ебеко на Курилах викинув попіл на висоту 2 км. Є ймовірність виверження Фото: вулкан Ебеко викинув попіл на висоту 2 км (kscnet)
Автор: Анастасія Рокитна

Вулканологи зафіксували попільний викид висотою 2 км на вулкані Ебеко на острові Парамушир Великої Курильської гряди. Шлейф попелу розтягнувся в південному напрямку на 10 км від вулкана.

Про це повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення РАН, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Для вулкана встановили помаранчевий колірний код небезпеки для авіації. Це означає, що вулкан проявляє підвищену активність з високою ймовірністю виверження.

Ебеко розташований в північній частині острова Парамушир. Висота вулкана - 1 156 метрів. Вулкан активізувався в середині листопада 2016 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
вулкан
NEWS
В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу 846 заражень
В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу 846 заражень
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так