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Вугледар знаходиться під контролем ЗСУ, - 72-га бригада

Фото: ЗСУ продовжують утримувати Вугледар Донецької області під своїм контролем 26 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Місто Вугледар Донецької області знаходиться під контролем Збройних сил України. І це попри постійні важкі штурми окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців.

"Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочемо розвіяти всі сумніви і лдумку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар", - каже військовий.

Наразі, за його словами, попри важкі штурми та обставини, бійці залишаються на місці.

Ситуація в районі Вугледару

Обстановка у районі Вугледару склалася досить критична. За даними британських розвідників, російські війська тиснуть на Вугледар Донецької області із трьох сторін. Певно, протягом наступного тижня ситуація не зміниться.

У свою чергу, 25 вересня, видання Forbes, написало, що минулого тижня, коли російські сили загрожували флангам міста, 72-а механізована бригада чисельністю 2 тисяч осіб, озброєна танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109, нібито "почала тихо відходити на більш зручні для оборони позиції". Один із аналітиків у коментарі виданню заявив, що нібито "Україна поступово вивела свої сили" з міста.

Детальніше про ситуацію в Вугледарі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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