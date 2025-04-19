Вугільна криза паралізує російську залізницю: розвідка повідомила деталі

Розвідка наголосила, що поглиблення кризи у вугільній галузі Росії продовжує завдавати ударів по суміжних секторах економіки РФ.

"Особливо сильно це відчули залізничні перевезення, що страждають від нестачі вантажів - у першому кварталі 2025 року значно знизилися обсяги транспортування російською залізницею експортного вугілля до портів Азовського, Чорного та Балтійського морів", - додали в службі.

Основною причиною такого падіння є неспроможність вугільних компаній забезпечити заявлені обсяги поставок. Частка ненаданого для перевезення вугілля сягнула 30 % від попередньо замовленого. Через це залізничний монополіст змушений утримувати зайві вагони, що простоюють без роботи.

Станом на квітень 2025 року надлишок вагонного парку у РФ вже досяг 295 тисяч одиниць.

"Це створює додаткове навантаження на інфраструктуру та збільшує витрати на обслуговування. Така ситуація свідчить про серйозні дисбаланси у внутрішньому ланцюгу постачань", - наголосили в розвідці.

Службу зовнішньої розвідки України прогнозує, що санкції та проблеми з експортом на традиційно високорентабельні ринки й надалі ускладнюватимуть функціонування галузі.

"Поглиблення кризи своєю чергою може обвалити не лише вугільну промисловість, а й загалом транспортну систему РФ", - підсумували в службі.