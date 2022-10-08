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Вучич: США та Британія вимагали від Угорщини напасти на Сербію в 1999 році

Фото: Александар Вучич, президент Cербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада США та Британії нібито вимагала від Угорщини розпочати наземний наступ на Сербію у 1999 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича, яку наводить РТС.

Глава Сербії зазначив, що історію про вимоги США та Британії йому розповів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"У 1999 році Угорщина мала атакувати Сербію з землі, підтвердив мені Орбан і сказав, що я можу сказати це публічно. Клінтон і британці попросили його напасти на Сербію з півночі, щоб вони могли розтягнути свої сили з Косова до Воєводини. Він відмовився, а Герхард Шредер (екс-канцлер Німеччини - ред.) допоміг йому послабити тиск Білого дому", - заявив Вучич.

За його словами, після цього Орбан обговорював цю тему з колишнім прем'єром Британії Маргарет Тетчер.

"Коли Тетчер відчинила двері, то сказала йому: мене дуже непокоїть те, що ви відмовилися напасти на Сербію, через це загине більше британських військових", - додав президент Сербії.

Зазначимо, що у 1999 році союзники по НАТО розпочали бомбардування Сербії на тлі її війни проти Косова. Зокрема, причиною втручання Альянсу стало застосування етнічних чисток боснійців у Косові, які проводили серби.

Вучич не раз згадував бомбардування Сербії з боку НАТО як причину відмови від запровадження санкцій проти Росії.

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