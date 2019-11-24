Вучич признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сербский портал N1info.

Впрочем, Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину

"Они (оппозиция, - ред.) обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал Вучич.

Отметим, в документах, обнародованных сербским оппозиционным депутатом Мариникою Тепич в Twitter говорится о том, что к поставке сербского оружия на Донбасс была причастна кипрская фирма PetraLink Limited, которая фигурирует в расследовании Генпрокуратуры Украины о растрате средств Министерства обороны.

"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, Безопасно-информационное агентство, Минобороны и Министерство торговли" - написала она.

Фото: обнародованы документы (twitter.com/MarinikaTepic)

Как ранее сообщила Тепич, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" в продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с журналистским расследованием, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и экс-директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы хищений в оборонном комплексе Украины.