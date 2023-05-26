Вучич наказав армії терміново висуватись у бік Косова: у чому причина

"Президент Сербії та головнокомандувач Збройних сил Олександр Вучич підписали наказ про підвищення боєздатності частин ЗС Сербії до вищого ступеня", - йдеться у повідомленні.

Він наказав їм терміново висуватися у напрямку адміністративної лінії з Косово та Метохією.

Вучич зважився на цей крок через заворушення між спеціальною косовською поліцією та сербами у Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавичі. Також президент Сербії попросив НАТО вплинути на вирішення цієї ситуації.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що ситуація в Косово та Метохії драматична і додав, що Пріштіна рухається у бік ескалації.

"Ми виконаємо наказ верховного головнокомандувача та зробимо те, що очікується від сербської армії. Я говорю сербам у Косові, щоб вони були спокійними, не піддавалися на провокації. Важливо зберігати спокій і водночас захищати свої права та свободи", - додав Вучевич.

Десятки косовських сербів намагались не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків. Вони бойокотували ці вибори і вважають їх нелегітимними.

Мітингувальники збудували барикади, а потім косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу.

Косовсько-сербські відносини

Проголошення незалежності Косова - акт Парламенту Косова від 17 лютого 2008 року, який оголосив про незалежність Косова в односторонньому порядку. Станом на 24 серпня 2021 року незалежність Косова визнано 98 державами - членами ООН.

Республіка Косово утворилася в результаті декларації про незалежність, кроку, який Сербія відкинула.

Спочатку жодних офіційних взаємовідносин між Косовом і Сербією не спостерігалося, проте наступні кілька років діалог між урядами стає дедалі активнішим.