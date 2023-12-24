Вучич про Косово: Сербія не визнає його незалежність, попри переговори

У своєму сьогоднішньому зверненні до сербів Вучич заявив, що Сербія завжди намагалася досягти компромісу з Косово. Але визнання його незалежності - неможливе.

Конфлікт між Косово та Сербією

Конфлікт за Косово триває ще з давніх-давен, оскільки для сербів цей регіон - частина національної ідентичності. В часи Югославії Косово мало автономію, а в 92-му році стало частиною Сербії. Проте прагнення косовських албанців до незалежності у в 1996 році переросло у війну. Через те, що конфлікт супроводжувався етнічними чистками, в нього втрутилися сили НАТО, які змусили сербів залишити регіон.

У лютому 2008 року косовські албанці односторонньо проголосили незалежність Косова. Однак визнала новостворену країну лише 101 держава-член ООН. України серед них немає, як і Сербії.

Цього року у Косово сталися декілька етнічних конфліктів між албанцями та сербами. Наприклад, наприкінці вересня декілька десятків озброєних людей захопили монастир на кордоні з Сербією. В результаті спецоперації, проведеної косовськими силовиками, загинули четверо людей - правоохоронець та троє сербів.

У жовтні Євросоюз та Сполучені Штати закликали Косово та Сербію повернутись до діалогу щодо нормалізації відносин.

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