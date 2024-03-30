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Вучич доручив міністру оборони сформувати новий уряд Сербії

Сербія, Субота 30 березня 2024 21:34
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Вучич доручив міністру оборони сформувати новий уряд Сербії Фото: міністр оборони Мілош Вучевич (facebook.com sns.milos.v)
Автор: Каріна Левицька

Президент Сербії Александар Вучич запропонував міністра оборони та віце-прем’єр-міністра в технічному мандаті Мілоша Вучевича кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Вислухавши думку представників відібраних виборчих списків, Вучич запропонував Народній асамблеї Сербії Мілоша Вучевича кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сербії.

"Я вважаю, що Мілош Вучевіч має професійні та особисті якості для виконання функції прем'єр-міністра, і він переконав мене, що може забезпечити обрання уряду", - зазначив він.

Вучич також додав, що висловлює свою довіру Вучевичу, беручи до уваги, що в попередній період він виконував відповідальні та вимогливі функції віце-прем'єр-міністра та міністра оборони, таким чином показуючи, що він володіє відданістю та досвідом, необхідним для виконання функції прем'єр-міністра.

"Перед прем’єр-міністром стоїть завдання щодо реалізації спеціалізованої всесвітньої виставки "EXPO 2027 Белград", яка значною мірою стане інвестиційною основою в мандаті нового уряду", - сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи. За його словами, у разі ухвалення заявки Косова на вступ до організації, це означатиме вигнання Сербії.

Крім того, попри переговори, які йдуть між Белградом та Приштиною, Вучич відкинув можливість визнання незалежності Косово.

Він декілька разів це повторив та запевнив, що Сербія не дозволить Косово стати членом ООН або ж організацій, установ чи агентств ООН, та не ухвалить жодної подібної пропозиції.

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Сербія Вучич
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