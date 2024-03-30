Вучич доручив міністру оборони сформувати новий уряд Сербії

Президент Сербії Александар Вучич запропонував міністра оборони та віце-прем’єр-міністра в технічному мандаті Мілоша Вучевича кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS .

Вислухавши думку представників відібраних виборчих списків, Вучич запропонував Народній асамблеї Сербії Мілоша Вучевича кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сербії.

"Я вважаю, що Мілош Вучевіч має професійні та особисті якості для виконання функції прем'єр-міністра, і він переконав мене, що може забезпечити обрання уряду", - зазначив він.

Вучич також додав, що висловлює свою довіру Вучевичу, беручи до уваги, що в попередній період він виконував відповідальні та вимогливі функції віце-прем'єр-міністра та міністра оборони, таким чином показуючи, що він володіє відданістю та досвідом, необхідним для виконання функції прем'єр-міністра.