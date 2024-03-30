Вучич поручил министру обороны сформировать новое правительство Сербии

Президент Сербии Александар Вучич предложил министра обороны и вице-премьер-министра Милоша Вучевича кандидатом на должность нового премьер-министра Сербии. Он получил мандат на формирование правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

Выслушав мнение представителей отобранных избирательных списков, Вучич предложил Народной ассамблее Сербии Милоша Вучевича кандидатом на должность премьер-министра Сербии.

"Я считаю, что Милош Вучевич имеет профессиональные и личные качества для выполнения функции премьер-министра, и он убедил меня, что может обеспечить избрание правительства", - отметил он.

Вучич также добавил, что выражает свое доверие Вучевичу, принимая во внимание, что в предыдущий период он выполнял ответственные и требовательные функции вице-премьер-министра и министра обороны, таким образом показывая, что он обладает преданностью и опытом, необходимым для выполнения функции премьер-министра.