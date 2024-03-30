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Вучич поручил министру обороны сформировать новое правительство Сербии

Сербия, Суббота 30 марта 2024 21:34
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Вучич поручил министру обороны сформировать новое правительство Сербии Фото: министр обороны Милош Вучевич (facebook.com sns.milos.v)
Автор: Карина Левицкая

Президент Сербии Александар Вучич предложил министра обороны и вице-премьер-министра Милоша Вучевича кандидатом на должность нового премьер-министра Сербии. Он получил мандат на формирование правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Выслушав мнение представителей отобранных избирательных списков, Вучич предложил Народной ассамблее Сербии Милоша Вучевича кандидатом на должность премьер-министра Сербии.

"Я считаю, что Милош Вучевич имеет профессиональные и личные качества для выполнения функции премьер-министра, и он убедил меня, что может обеспечить избрание правительства", - отметил он.

Вучич также добавил, что выражает свое доверие Вучевичу, принимая во внимание, что в предыдущий период он выполнял ответственные и требовательные функции вице-премьер-министра и министра обороны, таким образом показывая, что он обладает преданностью и опытом, необходимым для выполнения функции премьер-министра.

"Перед премьер-министром стоит задача по реализации специализированной всемирной выставки "EXPO 2027 Белград", которая в значительной степени станет инвестиционной основой в мандате нового правительства", - сказал президент.

Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать изгнание Сербии.

Кроме того, несмотря на идущие между Белградом и Приштиной переговоры, Вучич отверг возможность признания независимости Косово.

Он несколько раз это повторил и заверил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН или организаций, учреждений или агентств ООН, и не примет никакого подобного предложения.

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