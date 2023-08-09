Україною шириться повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГа

В Україні втрете за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Водночас було зафіксовано зліт російського літака МіГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 20:50 всю Україну охопила повітряна тривога. В Повітряних илах України повідомили про зліт ворожого літака МіГ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.
Відбій тривоги
Станом на 21:09 в Києві скасовували повітряну тривогу. Наразі карта виглядає так:
Крім столиці повітряну тривогу скасували й в більшості інших областей.
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