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Втретє за чотири сезони. Лідер "Денвера" визнаний Найціннішим гравцем НБА-2024

Фото: Нікола Йокіч знову забрав приз (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч став MVP сезону 2023/24 Національної баскетбольної асоціації. Це третя нагорода серба в кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

29-річний балканець отримав заслужене визнання журі. Лідер "Наггетс" набрав 926 очок за результатами голосування.

Йокіч серйозно випередив двох конкурентів – Шея Гілджиса-Александера та Луку Дончіча. Оборонець "Оклахоми" набрав 640 пунктів, а зірка "Далласа" здобув 566 балів. Торік переможець нинішнього сезону фінішував в опитуванні другим, поступившись центровому "Філадельфії" Джоелу Ембііду.

У регулярній першості сезону 2023/24 Йокіч провів 79 матчів. Середні цифри серба – 26.4 очок, 12.4 підбирань, 9 передач і 1.3 перехоплення за 34.6 хвилин на паркеті. "Денвер" фінішував другим на Заході НБА, пропустивши вперед "Оклахому" лише за додатковими показниками.

 

 

 

Хто такий Нікола Йокіч

Уродженець сербського Сомбора, виховувався у белградському клубі "Мега". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.

На драфті НБА-2014 обраний "Денвером" під 41-м номером. Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Тричі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022, 2024), учасник Матчу всіх зірок (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Здобув "срібло" Олімпіади в Токіо зі збірною Сербії. Чемпіон НБА-2023 і MVP фінальної серії.

Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.

До слова, раніше Вембаньяма став Новачком року НБА з рідкісним досягненням.

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