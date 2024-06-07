Втратив ногу, але вижив. Неймовірна історія порятунку 11-річного Сашка з Харківщини

На початку 2024 року 10-річний на той момент Сашко потрапив під російський обстріл у Харківській області та отримав важкі травми. Хлопчик досі згадує, як тримав свою відірвану ногу притиснутою до тіла - аби не стекти кров'ю.

РБК-Україна із посиланням на сторінку "НДСЛ Охматдит" у Facebook розповідає, що відомо про історію порятунку мужнього хлопчика.

Поранення та перша допомога

У січні 2024 року 10-річний тоді Сашко разом із двоюрідною сестрою Аліною пішов до продуктового магазину в рідному селі Малий Бурлук Харківської області. Саме у цей час російські війська розпочали обстріл і поруч із дітьми впав ворожий снаряд.

І хлопчик, і дівчинка отримали тяжкі поранення. Сашку навіть довелось тримати власну відірвану ногу, щоб не стекти кров'ю.

Вже невдовзі після "прильоту" на місце трагедії прибули українські військові. Саме вони надали малечі першу допомогу - наклали джгут на ногу та власним авто помчали назустріч швидкій (аби не гаяти дорогоцінні хвилини).

Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати юне життя (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Подальше лікування та реабілітація

На жаль, "щасливий" фінал чекав лише на Сашка, адже хоч він і втратив ногу, але зберіг життя. Його ж сестричка Аліна померла через 10 днів перебування у реанімації.

Допоки Сашко перебував у Харкові - переніс велику кількість операцій. Для подальшого лікування та реабілітації хлопчика перевели до столичного "Охматдиту" - у відділення ортопедії та травматології.

Там на юного, але надзвичайно мужнього хлопця чекали:

ряд хірургічних втручань

відновлення

заняття з фізичним терапевтом

робота з психологом

Незламність Сашка надихає (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Життя Сашка сьогодні

В "Охматдиті" поранений, але не зломлений Сашко перебував впродовж понад трьох місяців. За цей час у лікарні він не лише лікувався й проходив реабілітацію, але й знайшов нових друзів, змінив зачіску, відсвяткував 11-річчя та адаптувався до нового життя - з ампутацією ніжки.

День народження в лікарні може бути веселим (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Хлопчик став прикладом незламності, оптимізму та мужності для кожного дорослого.

"Команда "Охматдиту" щаслива познайомитися з такою світлою та щирою дитиною, яка попри все пережите надихає та дарує радість іншим. Пишаємося Сашком", - наголосили в Національній дитячій спеціалізованій лікарні.

Зараз хлопчик перебуває у Львові, де його протезували. Він звикає до протеза й мріє повернутися додому.