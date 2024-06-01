Українцям дали поради щодо спілкування з дітьми, які постраждали від війни

Російська Федерація щоденно порушує права дітей в Україні. Крім незаконної депортації, окупанти обстрілюють цивільні будинки та мінують українські території, що ставить під небезпеку життя дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всеукраїнську програму ментального здоров’я.

"Діти та війна - це не просто. Але подбати про них - простіше, ніж ми можемо думати", - наголосили фахівці.

Психологи пояснили, що кожен дорослий може зробити для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Основні правила під час спілкування: