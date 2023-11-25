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Втратили паспорт за кордоном? Українцям розповіли, що робити

Україна, Субота 25 листопада 2023 22:52
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Втратили паспорт за кордоном? Українцям розповіли, що робити Фото: як українцям відновити втрачений за кордоном закордонний паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Як і в Україні, так і закордоном необхідно негайно звернутись до найближчого відділення поліції. Там скласти заяву про втрату паспортного документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Після прийому заяви правоохоронці мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта", - говорять спеціалісти.

Уже із цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта.

А після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, аби повідомити про втрату документа та оформити новий.

Зміна паспорта в Україні

Під час оформлення внутрішнього або закордонного паспорта необхідно сплачувати адміністративний збір. Втім, за певних умов українці можуть бути звільнені від його сплати.

Цікаво, що оформлення звичайного закордонного паспорта провадиться протягом 20 діб, а його вартість становить 733 гривні. Можна також замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення складає до 7 діб, а вартість - 1085 гривень.

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