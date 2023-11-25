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Потеряли паспорт за границей? Украинцам рассказали, что делать

Украина, Суббота 25 ноября 2023 22:52
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Потеряли паспорт за границей? Украинцам рассказали, что делать Фото: как украинцам восстановить потерянный за границей загранпаспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Как и в Украине, так и за границей необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции. Там составить заявление о потере паспортного документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"После приема заявления правоохранители должны выдать копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта", - говорят специалисты.

Уже с этой справкой необходимо обратиться в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины для оформления нового загранпаспорта.

А по возвращении домой следует обратиться в Миграционную службу, чтобы сообщить о потере документа и оформить новый.

Смена паспорта в Украине

При оформлении внутреннего или загранпаспорта необходимо уплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях украинцы могут быть освобождены от уплаты.

Интересно, что оформление обычного загранпаспорта проводится в течение 20 суток, а его стоимость составляет 733 гривны. Можно заказать срочный документ. Тогда срок изготовления составляет до 7 суток, а стоимость - 1085 гривен.

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