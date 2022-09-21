"Втрати зашкалюючі": Арестович пояснив, чому Путін оголосив мобілізацію

Оголошення мобілізації у Росії свідчить, що втрати російської армії непросто величезні, а зашкалюючі. Кількість ліквідованих окупантів вже точно перевищила 100 тисяч убитими та пораненими.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook .

За словами Арестовича, оголошення мобілізація в РФ говорить про дві речі:

"Часткова, тому що вони розуміють - у них немає потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення вже існуючих", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію.

За словами міністра оборони країни Сергія Шойгу, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Що ще сказав російський президент у сьогоднішньому зверненні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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