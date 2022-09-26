Втрати світової економіки від вторгнення Росії в Україну можна порівняти з ВВП Франції, - ОЕСР

Згідно з прогнозами, світовий обсяг виробництва наступного року буде на 2,8 трильйона доларів нижчим, ніж прогнозувала ОЕСР до того, як Росія напала на Україну - втрата доходу в усьому світі еквівалентна за розміром французькій економіці.

Хоча глобальне зростання цього року все ще очікується на рівні 3,0%, прогнозується його уповільнення до 2,2% у 2023 році (у червні прогнозувалося 2,8%).

"Світова економіка втратила імпульс внаслідок неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, а економічні показники вказують на тривале уповільнення", - заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

ОЕСР особливо песимістична щодо перспектив Європи - економіки, що найбільш чутлива до наслідків війни Росії проти України.

За прогнозами ОЕСР, економічне зростання єврозони уповільниться з 3,1% цього року до всього 0,3% у 2023 році, що означає, що блок загальної валюти з 19 країн проведе принаймні частину року в рецесії, що визначається як два квартали поспіль скорочення.

Це ознаменувало різке зниження очікувань порівняно з останнім економічним прогнозом ОЕСР у червні, коли прогнозувалося, що економіка єврозони зросте на 1,6% наступного року.

ОЕСР була особливо негативно оцінює залежну від російського газу економіку Німеччини, прогнозуючи, що наступного року вона скоротиться на 0,7% порівняно з червневою оцінкою зростання на 1,7%.

ОЕСР попередила, що подальші збої в постачаннях енергоресурсів вдарять по зростанню та підштовхнуть інфляцію, особливо в Європі, де вони можуть знизити активність ще на 1,25 процентних пункти та підвищити інфляцію на 1,5 процентних пункти, що підштовхне багато країн до рецесії на весь 2023 рік.

Хоча Сполучені Штати значно менше залежать від імпорту енергоносіїв, ніж Європа, вони зіткнулися з рецесією, оскільки Федеральна резервна система США піднімає процентні ставки, щоб упоратися з інфляцією.

ОЕСР прогнозує, що зростання найбільшої економіки світу уповільниться з 1,5% цього року до всього 0,5% наступного року, порівняно з червневими прогнозами на 2,5% у 2022 році та 1,2% у 2023 році.

Тим часом, суворі заходи Китаю з контролю за поширенням COVID-19 цього року означали, що його економіка мала зрости лише на 3,2% цього року і на 4,7% наступного, тоді як раніше ОЕСР очікувала 4,4 % у 2022 році та 4,9% у 2023 році.

Незважаючи на швидке погіршення перспектив для основних економік, ОЕСР заявила, що для боротьби з інфляцією потрібне подальше підвищення ставок, прогнозуючи, що ставки більшості основних центральних банків перевищать 4% наступного року.