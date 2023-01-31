Втрати Росії у війні в Україні досягли 127 з половиною тисяч солдатів, - Генштаб

За даними на ранок вівторка, 31 січня, українські військові ліквідували за добу 850 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 127 500 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнавши великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії в Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках – обороняють раніше захоплені рубежі.

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