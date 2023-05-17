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Втрати Росії в Україні перевищили 200 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 17 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3771 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 7365 (+17) од,
  • артилерійських систем - 3166 (+16) од,
  • РСЗВ - 562 (+0) од,
  • засоби ППО - 318 (+2) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),
  • крилаті ракети - 982 (+9),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,
  • спеціальна техніка - 417 (+7)

Як повідомлялося, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби сталося 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Війська РФ посилили ракетні удари по Україні, намагаючись у такий спосіб відкласти контрнаступ ЗСУ на кілька тижнів, або місяців.

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