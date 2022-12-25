Втрати Росії в Україні "переступили" 102 тисячі солдатів, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 грудня (GettyImages)

За даними на ранок неділі, 25 грудня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102050 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 25.12 орієнтовно склали: особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3011 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,

артилерійських систем - 1991 (+3) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засобів ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),

крилатих ракет - 653 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,

спеціальної техніки - 178 (+0).