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Втрати Росії в Україні "переступили" 102 тисячі солдатів, - Генштаб

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Україна, Неділя 25 грудня 2022 10:04
Втрати Росії в Україні "переступили" 102 тисячі солдатів, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 25 грудня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102050 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 25.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3011 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,
  • артилерійських систем - 1991 (+3) од,
  • РСЗВ - 418 (+0) од,
  • засобів ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,
  • спеціальної техніки - 178 (+0).

Як повідомлялось, ЗСУ відбили атаки ворога біля 15 населених пунктів трьох областей та вдарили по 7 районах зосередження ворога.

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