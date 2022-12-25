Втрати Росії в Україні "переступили" 102 тисячі солдатів, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 грудня (GettyImages)
За даними на ранок неділі, 25 грудня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102050 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 25.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3011 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,
- артилерійських систем - 1991 (+3) од,
- РСЗВ - 418 (+0) од,
- засобів ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),
- крилатих ракет - 653 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,
- спеціальної техніки - 178 (+0).
Як повідомлялось, ЗСУ відбили атаки ворога біля 15 населених пунктів трьох областей та вдарили по 7 районах зосередження ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.