Потери России в Украине "перешагнули" 102 тысячи солдат, - Генштаб

По данным на утро воскресенья, 25 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102050 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, ВСУ отбили атаки врага около 15 населенных пунктов трех областей и ударили по 7 районам сосредоточения врага.

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