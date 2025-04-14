Втрати Росії на фронті знову зросли: британська розвідка пояснила, що це означає

Як наголошується у зведенні, у 2025 році Росія, ймовірно, втратила 138 тисяч осіб (убитими і пораненими) у російсько-українському конфлікті.

За даними українського Генштабу, у березні 2025 року середньодобові російські втрати становили близько 1300 осіб. Цей показник зріс порівняно з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за дуже високий щоденний показник майже 1600 наприкінці 2024 року.

За даними британської розвідки, зростання кількості жертв триває і на початку квітня 2025 року і, найімовірніше, відображає посилення російських атак уздовж лінії фронту. Ймовірно, російські війська намагаються відновити темпи розвитку фронту після періоду зниження кількості атак у перші місяці року.

"Попри відносно стабільну лінію фронту, втрати російських військ у 2025 році поки що є значно вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні показники втрат російських військ постійно були нижчими за 1000. З моменту вторгнення в Україну загальні втрати Росії, ймовірно, досягли 920 тисяч осіб", - зазначають у Міноборони Британії.