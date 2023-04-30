Втрати Росії за 7 днів у війні: 4 тисячі окупантів, 400 одиниць техніки та 73 БПЛА

За тиждень з 24 по 30 квітня українські військові ліквідували 4090 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 400 одиниць техніки, 21 ракету та 73 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Нагадаємо, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.

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