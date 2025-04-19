РосЗМІ: втрати РФ на війні зростають на тлі "мирних переговорів" зі США

За останні два місяці, коли тривали переговори щодо можливого припинення війни РФ проти України, втрати росармії на фронті не скоротилися, а, навпаки - зростали ще швидше, ніж раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу ВВС.
Видання зробило такі висновки на основі динаміки публікацій некрологів російських військовослужбовців.
"З лютого 2025 року офіційні представники Росії та США проводять регулярні переговори про врегулювання в Україні. На основі публікацій про загиблих Бі-бі-сі спробувала проаналізувати, як ці переговори позначилися на інтенсивності бойових дій. За точку відліку ми взяли візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 11 лютого", - йдеться в матеріалі видання.
Інформація про загибель військових доходить до родичів не відразу і не відразу з'являється у відкритих джерелах, пише ВВС.
"Уявлення про інтенсивність боїв може дати кількість щоденно публікованих некрологів", - резюмує ВВС.
Загалом же ж російське видання заявляє, що встановило імена 103 275 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 938 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1530 солдатів. Також українські бійці знищили 8 танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 140 дронів та іншу техніку ворога.
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