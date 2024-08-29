Втрати РФ у війні перевищили 612 тисяч: нові дані від Генштабу

Ситуація на фронті в Україні

За даними аналітиків Інституту вивчення війни на 29 серпня, ЗСУ відновили позиції на Сіверському напрямку. Водночас на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Покровськом, Вугледаром та в межах Торецька.

Крім того, як стверджують в ISW, просування ЗСУ в Курській області сповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися та утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

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