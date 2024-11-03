Втрати РФ з 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на 22:00, 2 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 167 бойових зіткнень. Майже третина з них відбулася на Курахівському напрямку.

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