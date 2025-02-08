Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 7 лютого, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Найгарячішою досі залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Всього за минулий день, російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБів. Також окупанти залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та понад 4 тисячу разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

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