Втрати колись найбагатшої людини Азії зросли до 65 млрд доларів на тлі скандалу

Звіт Hindenburg призвів до масового падіння семи зареєстрованих на біржі компаній групи Adani. Станом на понеділок сім компаній групи разом втратили 65 млрд доларів ринкової капіталізації з моменту публікації звіту. Adani Total Gas втратила найбільше - 21 млрд доларів.

Група Adani, очолювана колись найбагатшою людиною Азії Гаутамом Адані, вступила в конфлікт з Hindenburg Research і в неділю відповіла на звіт, в якому було заявлено побоювання щодо рівня її боргу та використання податкових притулків. Adani заявила, що дотримується всіх місцевих законів і надала необхідну нормативну інформацію.

Крах фондового ринку став драматичним ударом для 60-річного Адані, який останніми роками швидко піднявся до третього місця у списку найбагатших людей світу зі статками 125 млрд доларів, а потім опустився на восьме місце у списку Forbes.

Тим часом, флагманські акції Adani Enterprises, які пропонуються для первинного розміщення (IPO) на суму 2,5 млрд доларів, торгуються значно нижчими від ціни пропозиції.

У п'ятницю, першого дня оферти, випуск було підписано на 1% на тлі ширшого падіння акцій. Початкові дані із фондових бірж у понеділок показали, що Adani отримала заявки 1,2% від пропонованих. Інституційні інвестори, а також взаємні фонди поки що не подали заявок на розміщення.

Індійські правила свідчать, що пропозиція акцій має отримати мінімальну передплату у розмірі 90%, і якщо це не так, емітент має відшкодувати всю суму.

Скандал розрастається

У понеділок, відповідаючи на спростування Adani, компанія Hindenburg Research заявила, що "відповідь значною мірою підтвердила наші висновки і проігнорувала наші ключові питання".

У звіті Hindenburg Research йдеться, що п'ять із семи ключових компаній Adani, зареєстрованих на біржі, повідомили про коефіцієнти поточної ліквідності, показник ліквідних активів за вирахуванням короткострокових зобов'язань, нижче 1, що, за його словами, передбачає "підвищений ризик короткострокової ліквідності".

У ньому йдеться, що ключові компанії Adani, зареєстровані мають "суттєвий борг", який поставив усю групу в "хитке фінансове становище", і що акції семи компаній мають потенціал зниження на 85% через те, що у звіті називається "захмарною" оцінкою".